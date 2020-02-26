Havada karantina operasyonu

Türkiye, İran'da tehdidini her geçen gün artıran koronavirüsten ülkede bulunan Türk vatandaşlarının etkilenmemesi için dün önemli bir tahliye operasyonu gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 879 sefer sayılı uçağı dün saat 07.45'te 8 mürettebat, 132 Türk yolcuyla birlikte Tahran'dan havalandı.

Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi: İran'dan gelen THY uçağı Ankara'ya neden indi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre, sefer sırasında 4 yolcuda öksürük şikayeti ortaya çıktı. THY yetkilileri durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. İstanbul seferi yapan uçak, Sapanca üzerinde dönüş yaparak, rotasını Ankara Esenboğa Havalimanı'na çevirdi. Bu sırada Esenboğa Havalimanı'nda seferberlik ilan edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden özel kıyafetli ekipler de apronda beklemeye başladı. Uçak 10.29'da Esenboğa Havalimanı'na inerken, sağlık ekipleri apronda yolcularla birlikte mürettebatın ön muayenesini yaptı. Öncelikle şüpheli olarak değerlendirilen yolcular karantina için özel hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne sevkedildi. Diğer yolcular da yapılan ön muayenelerinin ardından aynı hastaneye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yolcularda yüksek ateş yok. 4'ünde öksürük ve 2'sinde boğaz ağrısı şikayeti vardı. 14 gün karantinaya alınan yolcularda ilk bulgulara göre virüse rastlanmadı. Bilim Kurulu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içinde olacağımızı belirleyecek" dedi.







'ÇOK HASSAS ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakası olmadığını vurgulayan Koca, "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. Koronavirüs konusunda çok hassas davranıyoruz. 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmedik. Türkiye'de bir maske sorunu da yok. Üretici firmalar kapasite artırdı" diye konuştu. Koca gece yarısı yaptığı açıklamada da İran'dan getirilenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan bir hastamız çıkmadı" ifadesini kullandı.



KOCA YUSUF'TAN SONRA İKİNCİ BAŞARILI TAHLİYE



DENEYİMLİ EKİBİMİZE YÖNLENDİRDİK

Sağlık Bakanı Koca, "Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık. Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı" dedi.



DÜNYAYA PARMAK ISIRTTI

Çin Vuhan'dan 42 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile alınarak Ankara'ya getirilmiş ve Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde operasyonu gerçekleştiren sağlık personeli ve mürettebat ile birlikte karantina altında tutulmuştu. Operasyonda dünya medyasında övgü dolu sözlerle bahsedilmişti.



İRAN SINIRINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Van Saray'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda sadece Türkiye'de bulunan İranlılar, kendi ülkelerine gidebiliyor ve İran'da bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor. Herkese termal ölçüm yapılıyor. Furkan NEHRİ / SABAH