MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP Kongresi'ndeki alçaklığa tepki

KORONAVİRÜS

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstiklal Marşı'nın okunmadığı, teröristlere sözde saygı duruşunda bulunulduğu kongresine temsilci gönderen CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli özetle şunları söyledi:Hafta sonunda PKK'nın yan kolu, Kandil'in siyaset ucubesi HDP'nin 4. Büyük Olağan Kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler izleyen her vicdan sahibi kardeşimizi rahatsız etmiştir. Üstü HDP, altı PKK olan bu kongre ortamında, İstiklal Marşı okunmamış, sözde devrim şehitleri kılıfıyla teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Alçaklık bununla sınırlı kalmamış, bebek katili lehine sloganlar atılmıştır.Bizim için bir diğer üzerinde durulması gereken nokta, CHP'nin, Serok Partisi'nin bölücü kongreye üst düzey temsilci göndermeleri, parti kurup kurmayacağı, ha bugün kurdu, ha yarın kuruyor hikâyesiyle taktik manevralar yapan eski bir bakanın mesaj göndermesidir. Demek ki, Gezi kalkışmasıyla, örtülü olarak Soros çocuklarıyla gurur duyan eski Cumhurbaşkanından onay almıştır. Demek ki, HDP'nin CHP'ye yönelik 'Cesur olun, kuytuda buluşmayalım, kapalı kapılar arkasında elele gezmeyelim, siyasi nikâhımızı uluorta ilan edelim' dayatması karşılık bulmuştur.Kılıçdaroğlu, ölü teröristlere nasıl saygı duruşunda bulunduklarını açıklayacak yüreğe sahip midir? İstiklal Marşı'nın neden okunmadığını, bunu nasıl sineye çektiklerini Türk milletine anlatacak cesaret ve basirete haiz midir? Sorosçuların dümen suyuna girmiş İP'in bu olan biten iğrençliklere diyecek bir şeyi var mıdır? Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük merakı siyasette üçüncü bir blok arayışı falan değil, düpedüz vatana ihanettir.HDP Türk'süz anayasa diyor, aynı şeyi CHP'de istiyor. HDP demokrasi ittifakı diyor, aynı tekerlemeyi CHP'de söylüyor. HDP, PKK/YPG diyor, aynı çıkmazda CHP'de patinaj yapıyor. Ha HDP, ha CHP, ha Serok ha Babacan, alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır. Bunlara karşı Cumhur İttifakı da Türk milletinin bayraklaşmış ve anıtlaşmış iradesidir.İnsan hakları, düşünce ve ifade hürriyeti, demokrasi ve hoşgörü konularında lafa gelince mangalda kül bırakmayan Avrupa ülkelerinde ırkçı damarın kabarması, faşist eğilimlerin kamçılanması hakikaten de büyük bir çarpıklıktır. Kendi ülkelerindeki milliyetçi eğilimleri güçlendirip başka ülkelerdeki milliyetçiliği şeytanlaştıran sözde gelişmiş devletlerin maksat ve muratlarının ne olduğu bellidir. Bizim kökümüz hamd olsun sağlamdır, sağlıklıdır, ta derinlere kadar tutunmuştur. Irkçılık ise bu kökü kurutacak baldıran zehridir. Türk milleti zehir imalatçılarıyla her zemin ve sahada hesaplaşmaya, bunların şer oyunlarını bozmaya hazırdır, çok şükür buna da muktedirdir.Rusya'nın Türkiye'ye karşı Suriye'nin arkasında durması, Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır. Ve stratejik hesaplarla bile izah edilemeyecektir. Dahası Putin'in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan'a sarılırken, arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir. Bu şartlar altında Türkiye'nin geri adımı düşünülemeyecektir. Zalim Esad döktüğü kanların bedelini damla damla ödeyecektir.Zillete düşmüş siyasi çürümüşlerin akıl hocaları zalimlerdir, emperyalistlerdir, randçılardır, Sorosçulardır, kuzenleri Osman Kavala'dır, FETÖ'cülerdir, Gezicilerdir, 6-7 Ekim olaylarının senaristleridir. Bunlar kirli üst aklın figüranlarıdır, bizim aklımız da tarihi Türk aklıdır, büyük Türkiye vizyonudur. Koronavirüsü neyse bunlar aynısıdır.Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai takibata başlamalı, soruşturma açmalıdır. Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız değildir.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılışına şahit olmaktan gurur duyuyor, bu muhteşem eseri Türkiye'ye kazandıran, kitap sevgisini aşılamak için gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.