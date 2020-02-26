Nokta atışı imha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde yapılan operasyonlar sonucu, Kandil'e peş peşe ağır darbe indiriliyor.

Güvenlik güçlerinin uzun süreden beri peşinde olduğu ve Güneydoğu'da 90'lı yıllarda onlarca askerin şehit olduğu ve sivillerin hayatını kaybettiği terör saldırılarının faili PKK'lı "Sabri Tori" kod adlı terörist Yahya Duman'ın Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde bulunduğu istihbaratı alındı.

Son dakika! TSK ve MİT'ten Sincar'da ortak operasyon: Aranıyordu, etkisiz hale getirildi | Video

MİT'in takibi sonucu bir evde korumalarıyla toplantı halinde olduğu belirlenen Duman'ın bulunduğu yerin koordinatları TSK'ya bildirildi.

Hareket merkezinden havalanan bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçağı, terörist Duman'ı takibe aldı. Takip edildiğinden habersiz olan Yahya Duman ise toplantının ardından evden ayrılmak için 4 korumasıyla birlikte aracına bindi. Bu sırada araca nokta atışıyla düzenlenen hava harekâtında, Duman ve 4 koruması etkisiz hale getirildi.







KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

1993 yılında PKK'ya katılan Yahya Duman, 90'lı ve 2000'li yıllarda Güneydoğu'da, özellikle de Siirt ve Şırnak bölgelerinde onlarca terör saldırısını planlayarak talimatını verdi ve bizzat katıldı. 2 Eylül 2016'da Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Dibekli üs bölgesinde 4 askerin şehit edildiği saldırıyı da yöneten Yahya Duman, "Kırmızı Bülten" ile aranıyordu. 2019'dan bu yana örgütün sözde "Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu" olarak görev yapan Yahya Duman, PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okulunda ideolojik ve askeri eğitim de veriyordu.



İNLERİ İMHA EDİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından düzenlenen "Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69 Operasyonu tamamlandı. Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı bir sığınak imha edildi.