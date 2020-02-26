Ölümlü kazada iki belediyeye dava

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Kağıthane'de geçen yıl tamiri yapılan aracını sanayiden aldıktan sonra test sürüşüne çıkan Haliç Üniversitesi Bilgisayar Bölümü son sınıf öğrencisi Vedat Gülbey'in dere yatağına uçarak ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Sarıyer Belediye Başkanlığı ve sigorta şirketine 370 bin liralık tazminat davası açıldı. Test sürüşüne önce tamirciyle birlikte çıktığı, ardından ikinci kez tek başına test sürüşüne çıktıktan sonra kazanın meydana geldiği anlatılan dava dilekçesinde, yolun kapalıyken açılmış olduğu ve davalı iki belediyenin de gerekli önlemleri almadıkları için kazadan sorumlu oldukları iddia edildi. Sürücü kusuru olmadığı belirtilen soruşturmanın dava dilekçesinde "320 bin lira manevi tazminat ile 50 bin lira destekten yoksun kalma tazminatının davalılar İBB ile Sarıyer Belediyesi ve sigorta şirketinden tahsilini istiyoruz" denildi.