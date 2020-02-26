Rusya'da SON DAKİKA açıklaması: Türkiye ile daha pozitif sonuçlar için bir görüşme umuyoruz

İdlib özelinde Suriye ile ilgili Rusya ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından yeni bir diplomasi kanalı açılması konusunun masada olduğunu biliniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır güvenliği, mazlumların can güvenliği ve gözlem kulelerimizin güvenliğinden taviz verilmeyeceğini açıklamasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya makamları bu son dakika açıklamasında "Türkiye İdlib ile ilgili daha 'pozitif sonuçlar üretecek' bir görüşme yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı

BAŞKAN ERDOĞAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü açıklamasında "Rusya buradaki insani hassasiyeti ne yazık ki kabul etmek istemiyor. Öyle veya böyle gözlem, gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Öyle veya böyle bunlar çekilmezse planlaması içerisindeyiz. Ne olursa olsun buraları kuşatmadan kurtaracağız. Bu coğrafyada bizi köşeye sıkıştırmak isteyenlere hatırlatırız. Bu coğrafya nicelerini bir anafor gibi yutup atmıştır. Biz misafir değil ev sahibiyiz. Bunun için İdlib'de en ufak bir geri adım atmayacak, Rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların gerisine çıkaracak ve halkın evlerine dönmesini sağlayacağız. Tek sıkıntımız burada hava sahasını kullanamamamız. Ona da bir hal çaresi bulacağız. Diplomasi kanallarını sonuna kadar kullanıyoruz. Şehadet bizim için bir son değildir. Asıl mesele imandır, yürektir" demişti.