Şirin Payzın'ın 'İstanbul Havalimanı'nda hiçbir koronavirüs tedbiri yok' yalanına Bakan Koca anında yanıt verdi!

Gazeteci Şirin Payzın'ın Türkiye'ye girerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs ile ilgili alınan onca tedbiri görmediğini ortaya koydu. Oysa Payzın'ın ' Havalimanından elimi kolumu sallayarak girdim' sözleri gerçeklerden çok uzaktı.

BAKAN KOCA'DAN ANINDA TEPKİ

Bu duruma ilk tepkiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca, Şirin Payzın'ın gerçek dışı paylaşımlarına verdiği cevapta, 'izin verirseniz termal kameradan geçiş görüntülerinizi buradan paylaşabilirim. Sağlıklı gördüğünüz için siz rahatsız etmek istemedik' ifadelerine yer verdi.

İşte Payzın'ın gerçek dışı paylaşımları ve Bakan Koca'nın cevabı.