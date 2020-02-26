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Son dakika: 13 ilde dev operasyonu! 20 kişiye gözaltı kararı

Son dakika gelen bilgilere göre merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 07:47 ABONE OL
Son dakika: 13 ilde dev FETÖ operasyonu! 20 kişiye gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden mahrem imamlarla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: 13 ilde dev FETÖ operasyonu! 20 kişiye gözaltı kararı
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