Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs açıklaması

Son Dakika: Tüm dünyanın gündeminde ve 2700'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs için yaptığı çalışmaları ve alınan önlemleri paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Dünyadaki vaka sayısı 81 bin 191'e yükseldi. Vaka sayıları artış eğilimi devam ediyor."

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklamalar! | Video

"ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI"

"Ülkemizde yürüttüğümüz tedbirler sayesinde ülkemizde hastalığa rastlanmamıştır. Ama bundan sonrasında rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum."

"Bugün itibarıyla İran ile olan kara sınır kapılarımızda sahra hastanelerini oluşturup gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili 14 günlük karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak zere gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme yönünde bilim kurulunu bir yaklaşımı oldu."

BAKAN KOCA SINIR KAPILARINDA ALINAN TEDBİRLERİ YERİNDE GÖRECEK

"Sınır kapışlarında alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yarın hareket edeceğim. Tahran'dan ülkemize gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Şu ana kadar hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

"Öksürük ve boğaz ağırı olan hastalarımız vardı giderek artan bir sıkıntı kötüleşme olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz."

BAKAN KOCA İRAN'DAN GELEN YOLCULARIN DURUMUNU AÇIKLADI

İran'dan gelen yolcularda yapılan testlerin koronavirüs açısından negatif çıktığını özellikle söylemek istiyorum. Yani gelen yolcularda koronavirüs vakası rastlanmadı. Bazı illerdeki şüpheli kişilerde virüse rastlanmadı. Ama bu önümüzdeki dönemde negatif çıkmayacağı anlamına gelmez. Ayrıca Yunanistan'da koronavirüs görülmesi sonrası önlemleri arttıracağız. Birçok hastanede karantina odaları hazırlandı."