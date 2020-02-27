4 sınır kapısında Sahra Hastanesi kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Türkiye'de şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Çevre ülkelerde vakalar her geçen gün artıyor. Vaka sayısı dünya genelinde 81 bin 191'i, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 768'ü buldu.Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.İran'dan gelen ve Kum ile Meşhed kentleriyle geçmişi olan 28 kişi karantinada. İran'dan uçakla gelen vatandaşlarımız da negatif çıktı. Ama kontrolleri devam edecek.Irak'ta, Lübnan'da görüldü, Suriye'de yarın görülebilir. Tedbirlerimizi dünden sonra katılaştırarak gerektiğinde sınırda sahra hastaneleri kurup, 14 günlük süreci burada tamamlanması gerektiğini de düşünmeye başladık. 4 kapıda sahra hastanesi kurulacak.Hava sıcaklığının artmasıyla salgının azalacağı konusunda bir kanaat söz konusu.Teşhisi 75 dakikaya indiren yerli kit yaptık. Maliyet dörtte bir oranına indi.Hijyen ve el yıkaması son derece önemli. Normal sabunla 20 saniye yıkanmalı. Gripli olanlar maske kullanmalı. Bu arada Japonya'dan dönüşünde yüksek ateşi olan E.K. (25) Ordu'da gözlem altına alındı. Zonguldak'ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'na İran'dan malseme götüren 5 İranlı TIR şöförü karantinaya alındı. ANKARASAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında "İstanbul Havalimanı'nda salgına dair hiçbir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" paylaşımında bulunan gazeteci Şirin Payzın'a yanıt verdi. Bakan Koca, İstanbul Havalimanı'da koronavirüse yönelik önlem bulunmadığını ileri süren Payzın'a Twitter'dan verdiği yanıtta "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik:)" ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ