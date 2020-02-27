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ABD'den son dakika açıklaması: müttefikimiz 'nin yanındayız

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığı: "('deki durum) müttefikimiz 'nin yanındayız. Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 03:59 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 04:25 ABONE OL
ABD'den son dakika İdlib açıklaması: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sahadan gelen haberlerin farkında olduklarını ve daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."

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ABD'den son dakika İdlib açıklaması: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
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