Diyanet İşleri'nden son dakika umre açıklaması! Yeni kayıtlar alınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla umre ziyaretlerini askıya almasıyla ilgili olarak ''Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine Türk umrecilerle ilgili açıklama yaptı.

Suudi Arabistan devleti koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı Umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir.

Bu kapsamda tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur.

Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Suudi Arabistan'da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.

Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır.''