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'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Belgeleri var

Vatan Partisi Genel Başkanı , CHP-HDP ittifakıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğu Perinçek, 2015 seçimlerinde ile ittifak için bir araya geldiklerini ancak CHP liderinin kendisine 'HDP olmazsa ittifak olmaz' yanıtını verdiğini iddia etti. Perinçek ayrıca, "Bu söyleyeceklerimin hepsi bende belgeli ve kayıtlı" dedi. Perinçek daha önce de katıldığı bir televizyon programında HDP-CHP ittifakıyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: ", bütün Türkiye'nin, hepimizin bildiği bir gerçeği tekrar ortaya koymuş oldu ve neden gizli saklı ittifak yapıyoruz, bundan sonra ittifakları açık, herkesin gözü önünde yapacağız dedi. Bu ittifaklar sebebiyle, biz HDP ile ittifak yapamayız diyerek İYİ Parti'den istifa edenler oldu. Bütün Türkiye bu gerçeği biliyor ve bu durum hala devam ediyor. CHP"nin hazırladığı demokratik muhalefet taslağında HDP'nin adı defalarca geçiyor.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:31 ABONE OL
Doğu Perinçek'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Belgeleri var

Özel bir televizyon kanalında bir programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CHP-HDP ittifakıyla ilgili önemli iddialarda bulundu. Doğu Perinçek, CHP ile yapacakları ittifakın Kılıçdaroğlu'nun HDP'den vazgeçmemesi sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

"SÖYLEYECEKLERİM TAMAMEN BELGELİ"

Doğu Perinçek, 2015 seçimleri öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ittifak görüşmelerini anlattı. Perinçek, "Bu söyleyeceklerimin hepsi bende belgeli ve kayıtlı" dedi ve şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla ben size getireceğim. Biz tüm görüşmelerimizi yazılı olarak yapıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'yla önce bir otelde sonra bizim genel merkezimizde bir araya geldik.Kemal Kılıçdaoğlu bizim ittifak teklifimize, fay hatlarını çatlatırız yanıtını verdi."

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"HDP OLMAZSA İTTİFAK OLMAZ

Bu sözler üzerine programın bir diğer konuğu CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Perinçek'e "Kılıçdaroğlu size, HDP olmazsa ittifak olmaz ifadesini kullandı mı" sorusunu yöneltti. Perinçek ise "Evet aynen öyle dedi" yanıtını verdi.

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Doğu Perinçek'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Belgeleri var
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