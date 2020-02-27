Doğu Perinçek'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Belgeleri var

Özel bir televizyon kanalında bir programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CHP-HDP ittifakıyla ilgili önemli iddialarda bulundu. Doğu Perinçek, CHP ile yapacakları ittifakın Kılıçdaroğlu'nun HDP'den vazgeçmemesi sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

"SÖYLEYECEKLERİM TAMAMEN BELGELİ"

Doğu Perinçek, 2015 seçimleri öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ittifak görüşmelerini anlattı. Perinçek, "Bu söyleyeceklerimin hepsi bende belgeli ve kayıtlı" dedi ve şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla ben size getireceğim. Biz tüm görüşmelerimizi yazılı olarak yapıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'yla önce bir otelde sonra bizim genel merkezimizde bir araya geldik.Kemal Kılıçdaoğlu bizim ittifak teklifimize, fay hatlarını çatlatırız yanıtını verdi."

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"HDP OLMAZSA İTTİFAK OLMAZ

Bu sözler üzerine programın bir diğer konuğu CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Perinçek'e "Kılıçdaroğlu size, HDP olmazsa ittifak olmaz ifadesini kullandı mı" sorusunu yöneltti. Perinçek ise "Evet aynen öyle dedi" yanıtını verdi.