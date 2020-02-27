İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama: Bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır

Son dakika gelen bilgilere göre İçişleri Bakanı Soylu'dan hasar tespitine ilişkin açıklama yapıldı. Bakan Soylu "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır." dedi."Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık.""Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz."

Son dakika: Bakan Süleyman Soylu: Elazığ ve Malatya'da hayat Nisan ayı sonunda normale dönecek | Video



"Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek."



"(Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalar) Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık."



BÜYÜK İSTANBUL PLANINI HAZIRLIYORUZ

Elazığ ve Malatya depremi sonrası yapılanlar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Depremden 1 ay önce bir deprem daha oldu 4,9. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir deprem olduğunu söyleyince, milli arabanın tanıtım günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sivrice'ye gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür olaylarda, bir hassasiyet koyduğu açık. 6,8 olunca İstanbul'da İl Afet'te bir çalışma içerisindeydik. İstanbul'daki 5,8 depremden sonra kırmızı alarm verdik. Eylül ayından bu yana 300'ü aşkın toplantı yaptık. Büyük İstanbul depremi için Büyük İstanbul Planını hazırlıyoruz" dedi.







"BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL"

İçişleri Bakan Soylu: "(İmralı'da yangın) İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil."

Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz."

Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56."

2 ANNE DAHA EVLATLARINA KAVUŞTU

Diyarbakır Anneleri'nden 2'sinin daha evladıyla bir araya geldiğini açıklayan Bakan Soylu, "Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gittik. Çocuklar 13-14 yaşında. BM, tarihin en karanlık imzasını attı. Teröristle çocuk terörist, çocuk savaşçı bulundurmayacağız diye imza attı. 105 anne oldu. 11 aile çocuklarına kavuştu. Terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ama terörizmle mücadelemizi annelerimiz bitirecek. 2018'de 273 kişiyi ikna ettik, örgüt ise 130 kişiyi dağa götürdü. Bu rakamlara kendi isteğiyle gelenler de dahil değil" diye konuştu.



DEPREM VERGİLERİ

Bakan Soylu deprem vergilerinin harcanması konusunda açıklama yaparak, "Türkiye'de binlerce okul, hastaneler yenilendi. Yollarımız, köprülerimiz, devlet dairelerimiz böyle... Deprem konusunda Türkiye geçmiş tecrübe ve acılarını bir daha yaşamamak için tüm gayretini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

İMRALI'DA YANGIN

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı adasında çıkan yangın hakkında Bakan Soylu, "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde bir yangın çıktı. Cezaeviyle bir risk söz konusu değil. Gerekli çalışmalar yapılıyor, büyük bir yangın değil. Hem helikopter, hem arazözler çalışıyor. Müdahaleler yapılıyor" dedi.



GEZİ PARKI OLAYLARI

Gezi Parkı eylemleri hakkında konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar. Türkiye'yi akamete uğratmak için planlanmıştır. FETÖ'nün hükümete karşı ilk hamlesidir. Olaylardan sonra Türkiye ray değiştirdi. Gezi tamamiyle planlanmış bir hadisedir. Mahkemenin o kararı nasıl verdiği belli" dedi.



USULSÜZ ÇAKAR LAMBA KULLANIMI

Bakan Soylu usulsüz çakar lamba kullanımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Soylu "Çakar kullanan 21 bin araç vardı, şimdi bin 440 araç kullanıyor" dedi.



BEKÇİ DÜZENLEMESİ TARTIŞMASI



Soylu "Bekçilerin yüzde 60'ı lise, yüzde 20'si üniversite, yüzde 10'u da lisans üstü mezunu. Bekçi polisin yardımcısıdır, yetkileri genişletilmiyor. Bekçilerden vatandaş değil ideolojik gruplar rahatsız. Bekçiler sayesinde günlük hırsızlık ortalaması 282'den 147'ye düştü." dedi.

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