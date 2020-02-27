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nerede? 'nin İdlib kenti nerede yer almaktadır?

2020 yılı itibariyle 'nin kentinde yaşanan gelişmeler sonrasında İdlib hakkında bilgiler merak konusu oldu. Vatandaşlar, İdlib nerede yer almaktadır sorusunun yanıtını araştırırken, yaşanan son gelişmeler ve İdlib nüfusu gibi bilgiler de merak ediliyor. Peki, İdlib nerede ve harita konumunda nasıl yer almaktadır? İşte İdlib hakkında bilinmesi gereken önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 01:19 ABONE OL
İdlib nerede? Suriye'nin İdlib kenti nerede yer almaktadır?

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, İdlib nerede sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İdlib ile ilgili bilinmesi gereken bilgileri, haberimizde derledik. İdlib, Suriye'nin 14 vilayetinden biridir. Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer almaktadır. Lüksemburg'un kabaca iki katı büyüklüğündedir. İşte Suriye'nin bir şehri olan İdlib ile ilgili bilinmesi gereken öne çıkan bilgiler... Çatışmadan önce İdlib kenti 1.5 milyonluk bir nüfusa sahipti. BM bugün Idlib'de yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığını tahmin ediyor, bunların neredeyse yarısı zaten birkaç kez, rejim saldırıları nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Nüfusun yarısından fazlası çocuk ve dul kadınlardan oluşuyor.

Türkiye zaten 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci akınını önlemek Türkiye için bir öncelik olurken, bu doğrultuda Türk askeri bölgede bulunuyor.

İşte İdlib ile ilgili bilgiler...

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İdlib nerede? Suriye'nin İdlib kenti nerede yer almaktadır?
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