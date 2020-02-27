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İdlib saldırısı sonrası Türkiye'den son dakika sınır kapısı kararı! Sınır kapıları mültecilere açıldı mı?

İdlib'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen alçak saldırı sonrası sınır kapıları ile ilgili son dakika kararı alındı. Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında hakkında bilgi verirken Türkiye'nin politikasına ilişkin de flaş açıklamalarda bulundu. 'Sınır kapıları mültecilere açıldı mı?' sorusuna yanıt veren Çelik, "Ortada bir durum var artık mültecileri tutacak durumda değiliz" yanıtını verdi. İşte, İdlib saldırı sonrası Türkiye'nin mülteciler ve sınır kapıları hakkında aldığı son dakika kararının detayları....

Giriş Tarihi: 28.2.2020 06:52 ABONE OL
İdlib saldırısı sonrası Türkiye'den son dakika sınır kapısı kararı! Sınır kapıları mültecilere açıldı mı?

Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 33 asker şehit düştü. Rejim tarafından gerçekleştirilen bu hain saldırı dünya kamuoyunda da geniş tepki çekerken son dakika haberleri de art arda geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında İdlib son durum hakkında bilgi verirken Türkiye'nin mülteci politikasına ilişkin flaş yorumlarda da bulundu.

İDLİB SON DURUM NE?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki hava saldırısı sonrası özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. Türkiye'nin Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele ettiğini belirten Çelik, "Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin şehitlerimize yaralılarımıza şifa diliyoruz. Aynı zamanda şehitlerimize yapılan alçakça saldırıya en güçlü şekilde karşılık veren mücadele eden kahraman Silahlı Kuvvetlerimize buradan dualarımızı desteklerimizi gönderiyoruz. Türkiye milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele etmektedir. Türkiye bu mücadeleyi o topraklarda belli bir derinlik yaratarak ortaya koymasaydı, bu mücadele hatırlıyorsunuz topraklarımızın içine sıçramaya başlamıştı. Hatay'a, Urfa'ya, Antep'e füzeler düşüyordu. Bunları püskürttük ve bunları Türkiye Cumhuriyeti toprakları ve vatandaşlarına zarar vermeyecek bir derinliğe kadar öteledik. Dolayısıyla buradaki bu terörün sivil alanlardaki bu bölgelere yerleşmemesi için topraklarımızı ve sınırlarımızı tehdit etmemesi için İdlib'deki askeri varlığımız büyük bir milli güvenlik fonksiyonu icra etmektedir. Bu saldırı Soçi mutabakatına ve diğer mutabakatlara rağmen rejimin kalleşliği tarafından ve rejimi destekleyenlerin cesaretlendirmesiyle gerçekleşmiştir." sözlerini kullandı.

SINIR KAPILARI MÜLTECİLERE AÇILDI MI?

Ömer Çelik, Türkiye'nin mülteci politikasına ilişkin de konuşurken son dakika açıklamalarında bulundu. Çelik, 'Mültecileri artık tutacak durumda değiliz' diye konuşarak sözlerini şu şekilde sürdürdü;

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İdlib saldırısı sonrası Türkiye'den son dakika sınır kapısı kararı! Sınır kapıları mültecilere açıldı mı?
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