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Hatay Valisi Rahmi Doğan 'de 9 askerimizin şehit ve yaralılarımızın olduğunu açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 00:08 ABONE OL
İdlib'den acı haber

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

Vali Doğan, "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." açıklamasında bulundu.

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Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır." ifadesinde bulundu.

Vali Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." dedi.

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