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İletişim Başkanlığı'ndan açıklaması: İzin vermeyeceğiz!

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından 'le ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, ve Esad rejiminin saldırılarına tepki göstererek, "Rejimin İdlib'de sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı. Uluslararası toplumun Esad rejiminin tehlikesini yeni görmeye başladığını belirten Altun, "Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir." ifadelerini kullandı. .

Giriş Tarihi: 27.2.2020 20:52 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 21:14 ABONE OL
İletişim Başkanlığı'ndan İdlib açıklaması: İzin vermeyeceğiz!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.

"Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor." ifadesine yer veren Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız.

Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir."

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İletişim Başkanlığı'ndan İdlib açıklaması: İzin vermeyeceğiz!
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