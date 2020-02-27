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'de 41 kişi yakalandı! Çeşitli suçlardan aranıyorlardı...

Son dakika gelen bilgilere göre 'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 12:22 ABONE OL
Kocaeli'de 41 kişi yakalandı! Çeşitli suçlardan aranıyorlardı...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, yakın akrabayı öldürme, yaralama, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, hükümlü kaçması, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak, vergi usul ile zimmet ve çek kanunlarına muhalefet gibi suçlardan aranan kişilere yönelik, 76 ekip ve 274 personelle çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 YILA KADAR KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNUYOR

Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Muhabere ve Elektronik Şube ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında 1 ila 20 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 41 kişi yakalandı.

Bu kişiler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de 41 kişi yakalandı! Çeşitli suçlardan aranıyorlardı...
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