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Son dakika haberi: 'de 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi

'de korkutan bir daha meydana geldi. 'dan gelen son dakika bilgisine göre Akdeniz'de açıklarında saat 17.36'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.20 sularında Akdeniz'de bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD'dan gelen verilere göre 15.20’de meydana gelen sarsıntının şiddeti 4.3 olarak duyurulurken çevre illerden de hissedildiği aktarılmıştı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 18:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD'dan gelen bilgilere göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı. Gün içinde saat 15.20 sularında bir deprem daha meydana gelmişti. Marmaris'te meydana gelen depremin ayrıntıları belli oldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜYLE İLGİLİ AYRINTILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,04 kilometre açıklarında saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 5,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Son dakika haberi: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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