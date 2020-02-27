Son dakika haberi: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD'dan gelen bilgilere göre Akdeniz'de Marmaris açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı. Gün içinde saat 15.20 sularında bir deprem daha meydana gelmişti. Marmaris'te meydana gelen depremin ayrıntıları belli oldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜYLE İLGİLİ AYRINTILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,04 kilometre açıklarında saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 5,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.