Son dakika İdlib haberleri... Muhalifler Serakib'i aldı! TSK görülmemiş sevkiyata yeni takviyeler yaptı...

Son dakika... Suriye'de muhalifler ile Esad Rejimi'ne bağlı birlikler arasındaki çatışmalar gün geçtikçe şiddetleniyor. Esad Rejimi'ne bağlı birliklerin konuşlu bulunduğu M4-M5 Karayolunun hemen kıyısında bulunan Srakib dün akşam düzenlenen operasyonla muhaliflerin eline geçti. Muhalifler, Esad Rejimi'ni bölgeden püskürtmeyi başarırken, Serakib'in merkezinde kontrolü sağladı.

Son dakika: Stratejik ilçe Serakib'ten ilk görüntüler! Muhaliflerin kontrolüne geçti... İdlib'te flaş gelişme | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de yaşanan insani kriz ve Esad Rejimi saldırılarının ardından bölgeye eşi benzeri görülmemiş bir sevkiyat başlattı. On binlerce komando bölgeye gönderilirken, zırhlı araç sayısı da on binlerle ifade edilmeye başlandı. Ancak sevkiyat hala sonlanmış değil. Bölgedeki hareketlilik sürerken, Hatay ve Kilis bölgesinde de askeri sevkiyata bağlı hareketlilik sürüyor. Türkiye dün Serakib'de yaşananların ardından Kilis'e topçu birliği takviyesi yaptı.

DOĞU'DAN VE BATI'DAN DESTEK BİRLİKLER GELDİ

Batı ve Doğu illerinden yola çıkan topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri Kilis'e ulaştı. Askeri birlikler, Suriye sınırındaki karakol ve askeri üst bölgelerine sevk edildi. Sınır hattında askeri yoğunluk yaşanıyor.

İDLİB KRİZİNDEKİ ASIL MUHATABIMIZ PUTİN’İN NELER DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ANLAMALIYIZ

GÖZLER 5 MART'TAKİ TARİHİ ZİRVEYE ÇEVRİLDİ

Rusya'nın Esad Rejimi'ne desteği sürerken, Türkiye Soçi Mutabakatı çerçevesinde Esad Rejimi'nin geri çekilmesini talep ediyor. Gözlem noktalarının kuşatılmasına izin vermeyen TSK, Rejim tacizlerine misli ile karşılık veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart 2020 Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, "4'lü zirve planlanıyordu. Ancak Putin, Merkel ve Macron arasında bir anlaşma söz konusu olamadı. Bu nedenle büyük ihtimalle Putin ile ben baş başa görüşeceğim" demişti.

RUS HEYET TÜRKİYE'DE

Dün Türkiye'ye Rusya'dan bir heyet geldi. Heyetler Ankara'da İdlib konusunu çözüme ulaştırmaya çalışıyor. Görüşmeler bugün de devam edecek. Ancak düğümün 5 Mart'ta liderler tarafından çözülmesi bekleniyor. Erdoğan ile Putin daha önce telefonda bir görüşme yapmış, Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını ifade etmişti.