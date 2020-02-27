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Son dakika: 'da 'den 2 sanığa hapis cezası

Son dakika gelen bilgilere göre 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 14:51 ABONE OL
Son dakika: Kastamonu'da FETÖ'den 2 sanığa hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile Hande K. ve Hakan A. katıldı.

İFADELERİNİ TEKRARLADI

Sanıklardan Mehmet A. beraatini talep ederek önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Hakan A. da suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Hande K. ise örgütle bir bağının bulunmadığını söyledi.

Sanıklardan Hakan A'yı 6 yıl 3 ay, Mehmet A'yı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme heyeti, Hande K. hakkında beraat kararı verdi.

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Son dakika: Kastamonu'da FETÖ'den 2 sanığa hapis cezası
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