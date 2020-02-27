Son dakika: Kastamonu'da FETÖ'den 2 sanığa hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile Hande K. ve Hakan A. katıldı.



İFADELERİNİ TEKRARLADI

Sanıklardan Mehmet A. beraatini talep ederek önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Hakan A. da suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Hande K. ise örgütle bir bağının bulunmadığını söyledi.

Sanıklardan Hakan A'yı 6 yıl 3 ay, Mehmet A'yı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme heyeti, Hande K. hakkında beraat kararı verdi.