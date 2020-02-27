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SON DAKİKA: Metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı

SON DAKİKA! İstanbul 'da Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi vuran saldırgan yakalandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar 'nde görevli olan Bünyamin Ö. metroya geldiği esnada yaklaşan saldırgan belindeki silahı alarak polisi vurdu. İşte ayrıntılar

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 10:21 ABONE OL
SON DAKİKA: Metro istasyonunda polisi vuran saldırgan yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki metro istasyonunda dün saat 23.00 sıralarında Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö.'nün arkasından yaklaşan şüpheli kişi, polis memurunun belindeki silahını almış ve bacağından vurmuştu. Olay yerinden koşarak hızla kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ÖRNEKTEPE'DE YAKALANDI

Metro istasyonunda polisi vuran şüpheli Örnektepe'de yakalandı.

Bayrampaşa'da metro istasyonunda polise saldırı kamerada | Video

NASIL OLDU?

Olay Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö. , mesai sonrası evine gitmek için metro istasyonuna girdi. Polis memuru durakta metronun gelmesini beklerken kimliği belirsiz kişi arkasından yaklaştı. Şüpheli kişi, oturan polis memurunun belindeki silahını aldı.

Bayrampaşa'da metroda polise saldırı anı kameralara böyle yansıdı

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