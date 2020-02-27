Son dakika: Yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi hayatını kaybetti! Aile resmen duyurdu...

Yeraltı dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi hayatını kaybetti. Ağansoy ailesi ölüm haberini bizzat duyurdu. Hülya Ağansoy'un cenazesinin yarın kaldırılması bekleniyor. Cenaze programı ise henüz belli olmadı.

KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDU

Hülya Ağansoy'un vefat haberinin ardından detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ağansoy'un uzun süredir kanser ile mücadele ettiği, ölüm nedeninin de kanser olduğu öğrenildi.

EŞİ ÖLDÜKTEN SONRAKİ SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Hülya Ağansoy, eşi öldürüldükten sonra morgda ellerinden tutarak, intikam yemini etmesinin görüntüleri ile uzun süre medyada yer almıştı.

HÜLYA AĞANSOY KİMDİR?

Hülya Ağansoy, yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşiydi. Hülya Ağansoy,evliliği süresince 40 yıl yeraltı dünyasının bir çok olayına şahitlik etti. Hülya Ağansoy'un 2 çocuğu var. Hülya Ağansoy'un oğlunun ismi Kürşad, kızının ismi ise Asena Melike'dir.