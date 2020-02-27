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Son dakika: 'den açıklaması!

'nden son dakika açıklaması! Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, WhatsApp uygulamasından hızla yayılan Uludağ Üniversitesindeki Koronavirüs iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika: Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması!

Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda dolaşan Uludağ Üniverstesi'nde Koronavirüs vakası olduğu iddiasına açıklama geldi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Koronavirüsü vakası olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından 'Bilginize' ibaresi ile yaptığı paylaşımda "Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir Koronavirüs vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız." ifadesine yer verdi.

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Son dakika: Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması!
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