Vatandaştan İBB’ye ulaşım zammı isyanı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemindeki "Hayatı ucuzlatacağız" vaadine rağmen, İstanbul'u zam yağmuruna boğması vatandaşların tepkisine neden oldu. Binlerce gencin ulaşım zammı protestosuna maruz kalan İmamoğlu'na bu kez esnaf tepki gösterdi.Dün reklam ekibiyle Kapalıçarşı'ya giden İBB Başkanı, çarşıyı gezdiği sırada esnafın protestosuyla karşılaştı. 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla oy toplayan İmamoğlu'na 'Her şey çok kötü oluyor' diye seslenen esnafın tepkisi karşısında İBB Başkanı neye uğradığını şaşırdı. Bazı dükkanlara giren İmamoğlu'nu esnaf ulaşım zamlarını gerekçe göstererek protesto etti. Protestolar üzerine vatandaşa 'Sessiz konuşalım' diyen İmamoğlu, kendisine neden yüzde 35 zam yapıldığını soran esnafa bahane olarak elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamları gösterdi. Ardından da öğrenciler için ulaşım fiyatını 50 TL olduğunu belirtti. Bunun üzerine vatandaşlar, "Öğrenci mavi kart indirimini siz değil meclis yaptı. Şayet meclis onay vermeseydi yapılmazdı" dedi. Ardından da 'Siz seçim döneminde 'Ulaşımı kolaylaştıracağız' ve 'Her şey çok güzel olacak' dediniz. Ancak hiçbir şey güzel olmuyor. Ulaşım da pahalılaştı' dedi. İmamoğlu ise 'Siz geçen şubat, mart aylarını söylüyorsunuz. Onların üzerinden 1 sene geçti" cevabı vererek dinleyenleri şoke etti. Ardından kendisine tepki gösterenlere "Siz siyaseti iyi takip ediyorsunuz" diyen İmamoğlu yuhalanması üzerine çarşıdan uzaklaştı.İmamoğlu'na bir protesto da Esenler Otogarı esnafından geldi. Esnaf, "İBB Başkanı ivedilikle otogardaki sıkıntı ve sorunların çözüleceğini söyledi. Fakat hala otogarda yaşanan ağır hak mağduriyetleri devam etmektedir" dedi."3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız" diye seslenen esnafla, İmamoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı:Yüzde 35 neden?Zammı sordun, cevap verelim. Zam yapmak zorunda kaldık.Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; 'Ulaşımı indireceğim.'İndirdik.'Her şey çok güzel olacak' demiştiniz, olmadı.(Sinirli bir şekilde) Olacak, olacak…

