Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yalova’da 7 milyonluk usulsüzlük belgelendi

’da 7 milyonluk usulsüzlük belgelendi

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 ABONE OL
Yalova’da 7 milyonluk usulsüzlük belgelendi
Yalova Belediyesi'nde yapılan yolsuzluğa ilişkin soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, 7 milyon liralının usulsüz olarak Yalova Belediyesi'nden çıkarıldığını belgeledi. Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada; T.T, H.Ç ve E.G, resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin kasap, otopark görevlisi ve market elemanı olduğu, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in söz konusu kişilerin banka hesaplarını kullanarak para transferi yaptığı tespit edildi. Yalova Belediyesi ise toplam 1 milyon 20 bin TL belediyenin zarara uğratıldığını ifade etti. Ancak İçişleri Bakanlığı müfettişleri; 7 milyon liranın usulsüz olarak Yalova Belediyesi'nden çıkarıldığını belgeledi. Müfettişlerin, incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova’da 7 milyonluk usulsüzlük belgelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN