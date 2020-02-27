Yalova’da 7 milyonluk usulsüzlük belgelendi

YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ

Yalova Belediyesi'nde yapılan yolsuzluğa ilişkin soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, 7 milyon liralının usulsüz olarak Yalova Belediyesi'nden çıkarıldığını belgeledi. Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada; T.T, H.Ç ve E.G, resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin kasap, otopark görevlisi ve market elemanı olduğu, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in söz konusu kişilerin banka hesaplarını kullanarak para transferi yaptığı tespit edildi. Yalova Belediyesi ise toplam 1 milyon 20 bin TL belediyenin zarara uğratıldığını ifade etti. Ancak İçişleri Bakanlığı müfettişleri; 7 milyon liranın usulsüz olarak Yalova Belediyesi'nden çıkarıldığını belgeledi. Müfettişlerin, incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.