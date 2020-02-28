Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

TÜRK HEYETİ İLE RUS HEYETİ BİR ARAYA GELDİ

Türk ve Rus heyetleri İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da bir kez daha bir araya geldi. Heyetlerin İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerinin üçüncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. Gelen son dakika bilgisine göre yapılan görüşmenin sona erdiği aktarıldı. Türk heyeti, Rus tarafına derhal sürdürülebilir ateşkes, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurguladı.