Çifte zafer!

Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından zorla ya da kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan anneler Kandil'e karşı direnişlerinde 11'inci zaferi kazandı.

Diyarbakır'da başlatılan eylemde şu ana kadar Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melek Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan ve Şahize Altınkaynak olmak üzere toplam 11 aile evladına kavuştu. Eylemin 179'uncu gününde Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan annelerine kavuştu.







UZUN UZUN SARILDILAR

Alpteki ve Alkan, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Çocuklarının teslim olduğu haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan aileler evlatlarıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi. 6 yıl önce Hakkâri'de dağa kaçırılan Halise Alptekin ve 5 yıl önce Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nden dağa götürülen Mehmet Emin Alkan dün aileleriyle kavuşmanın sevincini yaşadı. Kardeşi için oturma eylemi başlatan Mehmet Nur Alkan ve annesi Cahide Alkan, 5 yıl sonra kavuştukları Mehmet Emin Alkan'a sarılıp gözyaşları döktü.

Anne Şahize Altınkaynak da, yıllardır hasret kaldığı kızı Halise Alptekin'i karşısında görünce gözyaşları döktü. Anne Altınkaynak, kızına uzun uzun sarıldı ve ağladı.







YÜZLERCE KİŞİ DAHA VAR

Annesine kavuştuktan sonra Halise Alptekin duygularını SABAH'la paylaştı.

20 yaşındayken gençlik yıllarının en güzel günlerinde terör örgütünün kendisini kandırdığını ve zorla dağa götürdüğünü belirten Halise Alptekin, "Annelerin HDP önünde başlattığı eylem bizleri cesaretlendirdi. Örgütte kaçmayı ve ailesine kavuşmak isteyen yüzlerce kişi var. Biraz cesaret edilirse, kaçıp kurtulmak çok kolaydır. Annemi yıllar sonra yeniden karşımda gördüğüm için çok mutluyum. Dağdayken, bir daha annemi göreceğime inanamıyordum. Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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