Devlet Bahçeli’yle 35 dakikalık görüşme

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Külliye'de gerçekleşen ve 35 dakika süren Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde, Türkiye'nin İdlib'te atacağı adımlar, Libya meselesi ele alındı. Erdoğan son dönemde ABD ve Rusya ile yapılan diplomatik temasların yanı sıra bölgedeki son durumla ilgili de Bahçeli'ye bilgi verdi. 2020'nin ilk baş başa görüşmesinde FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları, İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler de ele alındı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nde dereceye giren AK Parti'nin İzmir, Adana, Van ve Ankara il başkanları ile aynı il teşkilatlarının ARGE başkanlarına plaket verdi.