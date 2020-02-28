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Dışişleri: Talep 'dan geldi

, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmenin Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

İHA Gündem
AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 19:26 ABONE OL
Dışişleri: Talep Rusya'dan geldi
Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" denildi.

Görüşmelerini tamamlayan Rus heyetinin bugün Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.
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Dışişleri: Talep Rusya'dan geldi
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