Dışişleri: Talep Rusya'dan geldi

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyeti ile yapılan üçüncü görüşmede sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğinin vurgulandığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" denildi.Görüşmelerini tamamlayan Rus heyetinin bugün Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.