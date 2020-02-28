İdlib Kahramanı Batuhan Tank'ın dedesi de 43 yıl önce şehit olmuş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 1977 yılında babası emniyet bekçisi Yaşar Tank, sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olan Ahmet Turhan Tank, aradan geçen 43 yıl sonra oğlu Batuhan Tank'ın da şehadet haberi ile sarsıldı.

BABASI DA OĞLU DA ŞEHİT OLDU

İdlib'de Esed'e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Babası 1977 yılında şehit olan, oğlu da İdlib saldırısında şehit olan Ahmet Turhan Tank'a şehadet haberi Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer tarafından verildi.