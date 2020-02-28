İdlib nerede, kimin elinde? İdlib kenti haritada nerede yer alıyor ve Türkiye'ye ne kadar uzak? İşte cevabı

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, İdlib nerede sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İdlib ile ilgili bilinmesi gereken bilgileri, haberimizde derledik. İdlib, Suriye'nin 14 vilayetinden biridir. Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer almaktadır. Lüksemburg'un kabaca iki katı büyüklüğündedir. İşte Suriye'nin bir şehri olan İdlib ile ilgili bilinmesi gereken öne çıkan bilgiler... Çatışmadan önce İdlib kenti 1.5 milyonluk bir nüfusa sahipti. BM bugün Idlib'de yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığını tahmin ediyor, bunların neredeyse yarısı zaten birkaç kez, rejim saldırıları nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Nüfusun yarısından fazlası çocuk ve dul kadınlardan oluşuyor.

Türkiye zaten 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci akınını önlemek Türkiye için bir öncelik olurken, bu doğrultuda Türk askeri bölgede bulunuyor.

İşte İdlib ile ilgili bilgiler...