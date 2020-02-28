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nerede, 'ye ne kadar yakın? İdlib hangi ülkede bulunuyor? İşte haritadaki yeri...

Dün akşam saatlerinde askerlerimize karşı yapılan hain saldırı sonucunda son gelen bilgiye göre 33 askerimizin şehit düştüğü yer ile ilgili olarak " nerede?" sorusu internet üzerinden araştırılmaya başladı. Tüm 'yi yasa boğan bu durum sonrasında yaşanan acı olayla ilgili tüm detaylar vatandaşlarımızın gündemindeki yerini alırken hain saldırının gerçekleştiği şehir ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve şehrin nüfusu gibi bilgiler de merak ediliyor. Peki, İdlib nerede? Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? İşte 'nin Türkiye ile sınır şehri olan İdlib haritadaki yeri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.2.2020 10:06 ABONE OL
İdlib nerede, Türkiye'ye ne kadar yakın? İdlib hangi ülkede bulunuyor? İşte haritadaki yeri...

Askerlerimize karşı gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda tüm yasa boğulurken konuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri de takip edilmeye devam ediyor. Binlerce vatandaş internet üzerinden nerede, Türkiye'ye ne kadar yakın? Gibi sorulara yanıt ararken bilinmesi gereken bilgileri, haberimizde derledik. 'nin Kuzeybatı bölgesinde yer alan bu şehir çatışmalardan önce 1.5 milyonluk bir nüfusa sahipti. Peki, İdlib nerede, ülkemize ne kadar uzaklıkta? İdlib haritadaki yeri ve merak edilen tüm son dakika detayları haberimizde…

İDLİB NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Suriye İdlib şehrinde yaşanan hain saldırı sonrasında Türkiye nefeslerini tuttu ve yaşanan tüm gelişmeleri takip etmeye başladı. Haberimizin devamından İdlib nerede? Gibi tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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İdlib nerede, Türkiye'ye ne kadar yakın? İdlib hangi ülkede bulunuyor? İşte haritadaki yeri...
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