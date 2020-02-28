İdlib nerede, Türkiye'ye ne kadar yakın? İdlib hangi ülkede bulunuyor? İşte haritadaki yeri...

Askerlerimize karşı gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda tüm Türkiye yasa boğulurken konuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri de takip edilmeye devam ediyor. Binlerce vatandaş internet üzerinden İdlib nerede, Türkiye'ye ne kadar yakın? Gibi sorulara yanıt ararken bilinmesi gereken bilgileri, haberimizde derledik. Suriye'nin Kuzeybatı bölgesinde yer alan bu şehir çatışmalardan önce 1.5 milyonluk bir nüfusa sahipti. Peki, İdlib nerede, ülkemize ne kadar uzaklıkta? İdlib haritadaki yeri ve merak edilen tüm son dakika detayları haberimizde…

İDLİB NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Suriye İdlib şehrinde yaşanan hain saldırı sonrasında Türkiye nefeslerini tuttu ve yaşanan tüm gelişmeleri takip etmeye başladı. Haberimizin devamından İdlib nerede? Gibi tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…