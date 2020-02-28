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Şehidi Emre Baysal'ın 50 gün sonra düğünü olacaktı

'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimizden biri de Emre Baysal'dı. Baysalın Sancaktepe’deki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Baysal, “Allah’ım bayrağımızı indirmesin: Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin” dedi.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:55 ABONE OL
İdlib Şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın 50 gün sonra düğünü olacaktı

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da şehit ailesine taziye için eve geldi. Sancaktepe Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokakta taziye çadırı kuruldu.



Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ın nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı, aynı zamanda kardeşinin de Konya'da vatani görevini yerine getirdiği öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Başal, "Allah'ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin. Kendisi nişanlı. Nisanın 20'sinde düğün olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Ne diyeyim konuşması çok zor" dedi.

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İdlib Şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın 50 gün sonra düğünü olacaktı
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