Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından gelen son dakika açıklaması ile İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri de paylaşılmış oldu. Dün akşam saatlerinde askerlerimize karşı rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin ailelerine acı haberleri de gitmiş oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı olay ile de İdlib şehitleri isimleri ajanslar tarafından da aktarıldı. İşte dün akşam saatlerinde Suriye'de düzenlenen hain hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden askerlerimizin isimleri… Peki, İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu mu? Şehit askerlerinin isimleri ve memleketleri neresi?

İDLİB'DE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLUYOR...

Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed rejiminin yaptığı hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı.

İşte İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri;

ALİ TAŞÖZ – PİYADE UZMAN ONBAŞI – KAYSERİ

HALİL İBRAHİM AKKAYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI – GAZİANTEP

CUMA BAĞATUR – TANK SÖZLEŞMELİ ER – BATMAN

GÜVEN KURTULMUŞ – BİTLİS

TURGUT BURKAY KORKMAZ – ANTALYA

AHMET ALPASLAN – İZMİR

EMRE BAYSAL – MANİSA

RECEP BEKİR – HATAY

AHMET SAYGILI – KAHRAMANMARAŞ

İBRAHİM TÜZEL – MERSİN

SELMAN CANKARA – ADANA

SÜLEYMAN ŞAHİN – PİYADE YÜZBAŞI – AFYONKARAHİSAR

TOLGA CAN YILMAZ – MUĞLA

ADEM AKIN – TOKAT

ALİ TURGUT – UŞAK

BAYRAM OLGUN – PİYADE TEĞMEN – KONYA

TAYFUN PEKEL – İSTANBUL

AKİF AKÇADAĞ – KAHRAMANMARAŞ

EMİN YILDIRIM – HATAY

MEHMET ORHAN – ADIYAMAN

MEHMET MUHAMMET AKAY – MERSİN

BİRHAN ER – TEKİRDAĞ

OSMAN AK – MERSİN

MUSTAFA BAYRAKDAR – HATAY

BATUHAN TANK – OSMANİYE

MUHARREM ÖĞÜTCÜ – BİNGÖL

NİHAT KARA - KIRKLARELİ