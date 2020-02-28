Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından gelen son dakika açıklaması ile İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri de paylaşılmış oldu. Dün akşam saatlerinde askerlerimize karşı rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin ailelerine acı haberleri de gitmiş oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı olay ile de İdlib şehitleri isimleri ajanslar tarafından da aktarıldı. İşte dün akşam saatlerinde Suriye'de düzenlenen hain hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden askerlerimizin isimleri… Peki, İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu mu? Şehit askerlerinin isimleri ve memleketleri neresi?
İDLİB'DE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLUYOR...
Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed rejiminin yaptığı hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı.
İşte İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri;
ALİ TAŞÖZ – PİYADE UZMAN ONBAŞI – KAYSERİ
HALİL İBRAHİM AKKAYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI – GAZİANTEP
CUMA BAĞATUR – TANK SÖZLEŞMELİ ER – BATMAN
GÜVEN KURTULMUŞ – BİTLİS
TURGUT BURKAY KORKMAZ – ANTALYA
AHMET ALPASLAN – İZMİR
EMRE BAYSAL – MANİSA
RECEP BEKİR – HATAY
AHMET SAYGILI – KAHRAMANMARAŞ
İBRAHİM TÜZEL – MERSİN
SELMAN CANKARA – ADANA
SÜLEYMAN ŞAHİN – PİYADE YÜZBAŞI – AFYONKARAHİSAR
TOLGA CAN YILMAZ – MUĞLA
ADEM AKIN – TOKAT
ALİ TURGUT – UŞAK
BAYRAM OLGUN – PİYADE TEĞMEN – KONYA
TAYFUN PEKEL – İSTANBUL
AKİF AKÇADAĞ – KAHRAMANMARAŞ
EMİN YILDIRIM – HATAY
MEHMET ORHAN – ADIYAMAN
MEHMET MUHAMMET AKAY – MERSİN
BİRHAN ER – TEKİRDAĞ
OSMAN AK – MERSİN
MUSTAFA BAYRAKDAR – HATAY
BATUHAN TANK – OSMANİYE
MUHARREM ÖĞÜTCÜ – BİNGÖL
NİHAT KARA - KIRKLARELİ