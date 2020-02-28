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düzeldi! platformlarına erişim sağlanıyor

Twitter, , , gibi platformlarda dün geceden beridir erişim sorunu yaşanıyordu. 'ta da mesajlar geç gidiyor ya da fotoğraf, video gönderilemiyordu. Vatandaşlar gece saatlerinden itibaren başlayan erişim sıkıntısının nedenini araştırdı. Arama motorlarında neden yavaş, platformları çöktü mü gibi soruların cevapları arandı. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube ve WhatsApp'taki erişim problemi düzelmiş görünüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 17:48 ABONE OL
İnternet düzeldi! Sosyal medya platformlarına erişim sağlanıyor

Gece saatlerinden itibaren Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ve WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşandı. Instagram'da akış yenilenmemesi, Twitter'da Tweet mesajlarının yüklenmemesi gibi sorunlar oldu. Kullanıcılar WhatsApp'ta mesajların geç gitmesi, fotoğraf ve videoların gönderilmemesi problemleriyle karşılaştı. Twitter, Facebook, İnstagram, YouTube erişim sorunu ne zaman düzelecek, WhatsApp çöktü mü gibi sorular internette araştırıldı.

Görünüşe göre Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve WhatsApp'taki sorunlar düzeldi. Şu anda sosyal medya platformlarında erişim sıkıntısı yaşanmıyor.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan 'sosyal medya' uyarısı...

Sayan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz.

Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli. Aziz Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından başlatıldı.

Yapılan tespitler adli merciler ile paylaşılarak yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Rabbim, Kahraman Ordumuzun yardımcısı olsun.

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İnternet düzeldi! Sosyal medya platformlarına erişim sağlanıyor
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