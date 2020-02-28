Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Başkan alçak saldırıyla ilgili diplomatik temasları devam ediyor. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmesini yanısıra Almanya şansölyesi Angela ile de telefonda görüştü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 20:43 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 21:00 ABONE OL
Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Son dakika: İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimizin isim ve memleketleri

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.

Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN