NATO neden 4. maddeden toplanıyor! NATO'nun 5. maddesi nedir? İşte merak edilen detaylar...

İdlib'de rejim güçleri tarafından akşam saatlerinde düzenlenen alçak saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Yaşanan gelişmenin üzerine Başkan Erdoğan liderliğinde Külliye'de 6 saatlik Güvenlik Zirvesi yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırı sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye, NATO'nun 4. maddeden acil olarak toplanması talebinde bulundu. Türkiye'nin talebi doğrultusunda NATO acil olarak bir toplantı yapılması kararını aldı.

NATO neden 4. madde başlığı altında toplanıyor? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? | Video

ASKERİ DESTEK OLACAK MI?

NATO'nun bu toplantısından Türkiye'nin istediği şekilde askeri destek çıkması mümkün gözükmüyor. Yani NATO Türk topraklarının saldırıya uğraması durumunda ancak 5. maddeyi işletebileceğinin sinyalini veriyor.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ NEDİR?

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

NATO'NUN 5'İNCİ MADDESİ NEDİR?

Bu maddeye göre NATO'ya üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış sayılıyor.

5'inci madde şöyle: "Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."



