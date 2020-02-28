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Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor

'a geçmek için 'na gelen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 17:20 ABONE OL
Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki söylentilerden sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

YUNAN ASKERLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Göçmenlerin ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü.

AT ARABALARIYLA YOLCULUK EDİYORLAR

Öte yandan, taksiler ile çok sayıda göçmen sınır kapılarına doğru hareket etti. Ayrıca, otoyoldaki yolculuğuna at arabalarıyla devam eden göçmenler de bulunuyor. Göçmenlerin yolculuğu ve bekleyişi havadan da görüntülendi.

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Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor
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