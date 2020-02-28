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'te 'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

'in Eruh ilçesi kırsalında 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:15 ABONE OL
Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yediyaprak köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede, "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu"nu gerçekleştiren güvenlik güçleri, Gemi Tepe mevkisinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit etti.

Bunun üzerine güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcının imhası gerçekleştirildi.

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Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi
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