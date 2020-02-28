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Sınıra akın ettiler! Yardımseverler simit ve meyve suyu dağıttı

'de askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. İdlib'de yaşanan saldırısı sonrası aldığı flaş bir kararla Avrupa'ya olan kapılarını açtığını duyurdu. Karar sonrası birçok sınırına doğru yola çıktı. Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Yardımseverler göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıttı...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 06:41 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 06:41 ABONE OL
Sınıra akın ettiler! Yardımseverler simit ve meyve suyu dağıttı

GECEYİ YAĞMUR ALTINDA GEÇİRDİLER

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı.

Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun" dedi.

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Sınıra akın ettiler! Yardımseverler simit ve meyve suyu dağıttı
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