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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Putin görüştü

Başkan ile Rusya Devlet Başkanı 'in görüştüğü kaydedildi. Uluslararası ajanslara son dakika olarak düşen açıklamayı Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yaptı. Kremlin'den yapılan son dakika açıklamada: Erdoğan ve Putinyüz yüze görüşme konusuda mutabık denildi.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Putin görüştü

Suriye'nin İdlib kentinde askerimize yönelik gerçekleştirilen alçak hava saldırısının ardından NATO harekete geçmiş ve olağanüstü toplanmıştı. Konuyla ilgili "Biz vurmadık" açıklaması yapan Rus yetkililerin takınacağı tutum dünya kamuoyunca merak edilirken ikinci açıklama Lavrov'dan geldi. Rus Bakan Sergei Lavrov Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptıklarını son dakika olarak duyurdu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü | Video

"ANLAŞMALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ"

Görüşmeye ilişkin son durumu ve ayrıntıları aktaran Lavrov "Başkan Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştüler. İdlib'deki anlaşmaların nasıl uygulanacağı konusunun görüşüldüğünü açıklayabilirim" dedi.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

Kremlin: Putin ile Erdoğan yakın zamanda üst seviyede görüşme düzenlemek için anlaştılar. Putin ile Erdoğan'ın bugünkü telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeybatısında durumun normalleştirilmesi için ek tedbirler alınması ihtiyacı konusunda görüş birliğine varıldı.

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