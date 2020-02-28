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'deki saldırı sonrasında 'ndan son dakika mülteci açıklaması

Son dakika haberi... , 'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin 'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib'de yaşananların Türk halkı ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini ve Türkiye'deki sığınmacılar ile göçmenleri de derinden etkilediğine işaret etti.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:31 ABONE OL
İdlib'deki saldırı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika mülteci açıklaması
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib'deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir." dedi.

Aksoy, Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"İdlip'de yaşanan ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır" ifadesini kullanan Aksoy, Türk halkı ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu gelişmelerin Türkiye'deki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilediğine işaret etti.

SON DAKİKA! Aksoy, bu gelişmelerden duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."

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İdlib'deki saldırı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika mülteci açıklaması
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