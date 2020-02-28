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Son dakika haberi: Güvenlik Konseyi İdlib için acil toplandı

Açıklanan son dakika gelişmesine göre ABD Daimi temsilcisi Craft Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşan Craft, "Türk askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda 'ye desteğimiz tamdır." Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM Türkiye Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu "Güvenlik Konseyi savaş suçlarına dur demeli " dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 00:52 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 02:09 ABONE OL
Son dakika haberi: BM Güvenlik Konseyi İdlib için acil toplandı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft BMGK'da önemli açıklamalarda bulundu. Craft, "Türk askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." açıklamasında bulundu.

Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı.

İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğini ileten Craft, "Bugünlerde ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürmekte tereddüt etmeyecektir. Gözlem noktalarına yapılan ve askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu.

- "DAHA KAÇ BEBEĞİN DONARAK CAN VERMESİ GEREKİYOR?"

Kelly Craft, Suriye'nin kuzeybatısında acil, kalıcı ve doğrulanabilir bir ateşkes için çağrıda bulunarak, "Rusya'yı, savaş uçaklarını acilen yere indirmeye çağırıyoruz. Ayrıca Suriye güçlerini ve destekçisi Rusya'yı 2018'de belirlenen ateşkes sınırlarına çekilmeye davet ediyoruz." dedi.

Suriye'deki insani duruma da işaret eden Craft, "Sizlere tekrar soruyorum, öylece oturup olanları izleyecek miyiz? Sessiz mi kalacağız? Ya da bu insanlara yardım mı götüreceğiz? Sesimizi yükseltip 'Yeter artık' demeden önce daha kaç bebeğin donarak can vermesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

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FERİDUN SİNİRLİOĞLU: BM DUR DEMELİ

Güvenlik konseyinde konuşan BM Türkiye Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu "Güvenlik Konseyi savaş suçlarına dur demeli " dedi.

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Son dakika haberi: BM Güvenlik Konseyi İdlib için acil toplandı
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