Son dakika: Hain saldırıdan yaralı kurtulmuştu! İdlib gazisi uzman çavuştan gurur verici mesaj…

Suriye İdlib'de yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımıza yönelik rejim güçleri tarafından yapılan hain hava saldırısının ardında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Suriye İdlib'de TSK unsurlarımızın bulunduğu ve rejim güçleri tarafından haince saldırılan taburda görev yapan Uzman Çavuş Zafer Ayhan yaralı olarak kurtulmuştu. Tedavisine devam edilen İdlib gazimizin kişisel sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşımı okuyan vatandaşlar kahraman askerimizle bir kez daha gurur duydu. İşte tüm son dakika gelişmelerine ilişkin detaylar…