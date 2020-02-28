Son dakika haberleri: İdlib'deki Hain saldırının ardından Hataylılar hastaneye akın etti

Son dakika haberleri... Esad rejiminin Türk askerine yönelik alçak saldırısında yaralanan ve şehit olan askerlerimiz Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KAN VERMEYE KOŞTULAR
Haberi alan Hataylılar, hastane önünde toplandı.
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VALİ DOĞAN AÇIKLAMA YAPTI
Yaralılara kan verebilmek için sıraya giren vatandaşların endişeli bekleyişinin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan açıklama geldi.
Vali Doğan, kan ihtiyacı olmadığını belirtti ve vatandaşların hastane önünde toplanmamasını istedi.
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