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Son dakika haberleri: 'deki Hain saldırının ardından Hataylılar hastaneye akın etti

'deki hain saldırının ardından son dakika haberleri art arda geliyor. Edinilen bilgiye göre, Hataylılar yaralılara kan bağışı için hastaneye akın etti. İdlib'de şehit olan askerlerimizin haberini alan Hataylılar, kan ihtiyacı ihtimaline karşı 'nin önünde toplandı. ise kan ihtiyacı olmadığını belirtti ve vatandaşların hastane önünde toplanmamasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika haberleri: İdlib'deki Hain saldırının ardından Hataylılar hastaneye akın etti

Son dakika haberleri... Esad rejiminin Türk askerine yönelik alçak saldırısında yaralanan ve şehit olan askerlerimiz Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAN VERMEYE KOŞTULAR

Haberi alan Hataylılar, hastane önünde toplandı.

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VALİ DOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Yaralılara kan verebilmek için sıraya giren vatandaşların endişeli bekleyişinin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan açıklama geldi.

Vali Doğan, kan ihtiyacı olmadığını belirtti ve vatandaşların hastane önünde toplanmamasını istedi.

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Son dakika haberleri: İdlib'deki Hain saldırının ardından Hataylılar hastaneye akın etti
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