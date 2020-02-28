Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika İdlib açıklaması! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz hesabını soracaktır

Son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz hesabını soracaktır

'deki hain saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'dan son dakika açıklaması geldi. İbrahim Kalın "İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:42 ABONE OL
Son dakika İdlib açıklaması! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz hesabını soracaktır

İdlib'de Rejim Güçleri tarafından askerlerimize gerçekleştirilen kalleş saldırı hakkında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. İbrahim Kalın, rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk askerine yapılan hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini belirten Kalın, hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın rejim hedefinin havadan ve karadan vurulduğunu bildirdi.

"HESABI SORULACAK"

Kalın, şunları kaydetti: "Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır."

İletişim Başkanı Altun'dan son dakika açıklaması: Bedel ödetilene kadar durmayacağız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika İdlib açıklaması! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz hesabını soracaktır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN