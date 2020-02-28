Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika! İdlib'e gidecek komandolara böyle seslendi!

! İdlib'e gidecek komandolara böyle seslendi!

haberie göre; Suriye'nin İdlib bölgesine görevlendirilen yüzlerce komando 'a gitti. Hatay'da komandolar coşku ile karşılandı, sevgi gösterilerinde bulunuldu. Askerleri karşılayanlar arasında yaşlı bir kadın dikkat çekti. Yaşlı kadın komandolara sevgi gösterisinde bulundu, duygulandıran sözlerle seslendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 14:08 ABONE OL
Son dakika! İdlib'e gidecek komandolara böyle seslendi!

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando geldi.

Hatay'daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti.

SON DAKİKA İdlib haberi... Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik! Komandolar bölgede...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! İdlib'e gidecek komandolara böyle seslendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN