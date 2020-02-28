Son dakika haberi: İnternet neden yavaş? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor?

Son dakika haberleri... Sosyal medya platformları arasında olan Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram'da gece saatlerinden bu yana erişim konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Twitter'a girmeye çalışan vatandaşlar 'Tweetler şu anda yüklenmiyor, Tweet yüklemesi başarısız' şeklinde bir hata ile karşı karşıya kalırken Instagram'a giriş yapan kullanıcılar 'Akış yenilenemedi' şeklinde bir uyarıyı görüyorlar. Öte yandan, aynı erişim sorunları Facebook, YouTube ve WhatsApp'ta da gözlemleniyor. WhatsApp'ta fotoğraf gönderme sorunu yaşanırken diğer platformlara erişimde yavaşlık yaşanıyor. Peki, sosyal medya platformları çöktü mü, neden yavaş açılıyor? İşte, bazı bilgiler...

İNTERNET NEDEN YAVAŞ? WHATSAPP FOTOĞRAF VE VİDEO NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Dün gece saatlerine başlayan bu erişim problemi, 'İnternet neden yavaş?' sorusunun da araştırılmasına neden oldu. İlgili yavaşlık, sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sorunlarını ölçümleyen "Down Detector" platformuna da yansıdı. Öte yandan, WhatsApp üzerinden fotoğraf ve video da gönderilemiyor.

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR VE AÇILMIYOR? 28 ŞUBAT

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor. 28 Şubat 2020 sosyal medyaya erişim sorunu hakkındaki son dakika haberinin detayları şu şekilde;