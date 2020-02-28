Süleyman Soylu: Gezi olayları büyük bir ihanettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi olaylarının başlangıcından itibaren masum olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek "Kim ne söylerse söylesin, Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar" dedi. AA Editör Masası'na konuk olan Soylu, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili açıklamalarında sizi rahatsız eden neydi?"sorusuna şu yanıtı verdi: "Suçluyorum tabii, tespitlerim var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvetle güç vermedi, Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. 'O tarihte beraber yaşadığımız arkadaşlar hep beraber biliyorlardı. Eylemciler Türkiye'nin her tarafını yangın yerine çevirerek, demokratik ve meşru hükumeti gayrimeşru bir şekilde alaşağı etmeyi planladı. Onu yapamadıkları için 17-25'i yaptılar. FETÖ'nün Türkiye'de hükümete karşı ortaya koymuş olduğu gizli ilk hamlelerden bir tanesidir Gezi olayları. (Abdullah Gül'ü) buna ortak olmakla suçluyor değilim. Gezi, tamamıyla bugün Türkiye'yi son 7-8 yılda ve ondan önce geldiği süreci akamete uğratmak için planlanmış bir hadisedir. Mahkemenin o kararı nasıl verdiği belli. Sabahtan akşama kadar mahkemeleri kendi istedikleri kararları vermediği için suçlayanların yerine, bir kere de mahkemenin vermiş olduğu karara biz itiraz edelim, böyle bir hakkımız yok mu?"

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